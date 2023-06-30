Мэр Мариуполя Моргун проведет прямую линию с жителями 30 июня

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун ответит на вопросы, которые интересуют жителей города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 30 июня, глава администрации Мариуполя Олег Моргун ответит на вопросы, которые интересуют жителей города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточнил мэр, общение с мариупольцами пройдет в прямом эфире. Трансляцию можно будет посмотреть в телеграм-канале Моргуна, а также его аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы к прямой линии с мэром можно будет направить предварительно с помощью специального чат-бота.

Прямая линия пройдет в 16:00.

- Уважаемые мариупольцы, прямой эфир проведу сегодня в 16:00, - уточнил Моргун.

Напомним, в ДНР внедрят индикатор для оценки работы городских и районных администраций. Врио Главы Республики Денис Пушилин подчеркнул, что работа местных властей в соцсетях должна быть системной и оперативной.

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