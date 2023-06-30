На строительство 16 глэмпингов в поселке Ялта ДНР выделят 10 миллионов рублей

ДНР помогут раскрыть курортный потенциал побережья Азовского моря. Фото: Минстрой ДНР

На территории поселка Ялта ДНР выделят 10 миллионов рублей для строительства 16 глэмпингов. Федеральные субсидии погасят половину суммы, которая нужна Першотравневому району Республики для создания туристического кластера «Экодом Ялта».Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Проект Мангушского муниципального округа профинансируют благодаря его победе во Всероссийском конкурсе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Мероприятие провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Першотравневый район участвовал в нем вместе со своим регионом-шефом, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что три проекта по развитию туризма в ДНР и столько же из Запорожской области получили поддержку на федеральном уровне. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по программе создания модульных некапитальных средств размещения от новых регионов поступили заявки на общую сумму в 314 миллионов рублей.

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