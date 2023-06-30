В ДНР заменят украиноязычные указатели и вывески на русскоязычные

Замена табличек будет происходить при помощи властей, а также населения Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике приступили к замене украиноязычных табличек и вывесок на русскоязычные. О начале программы по деукраинизации указателей в регионе сообщил председатель Общественной Палаты ДНР Александр Кофман.

Он заявил, что прежде всего произойдет замена табличек и вывесок, которые относятся к муниципальной собственности. Надписи на украинском заменят на русский язык.

Кофман отметил, что Общественная палата Республики проконтролирует этот процесс. Однако к программе могут присоединиться все желающие принять участие в деукраинизации указателей. Для этого необходимо будет сообщить про вывеску или табличку на украинском языке в специальный чат в телеграм-канале. Далее коммунальные службы в кратчайшие сроки произведут их замену.

- Увидели указатель/табличку/вывеску на украинском языке? Сообщите в специально созданный для этого чат. Коммунальные службы максимально оперативно ее заменят, - заявил Кофман.

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