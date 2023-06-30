В Мариуполе впервые вручили театральную премию «Азовская чайка»

За этот год коллектив театра внес большой вклад в развитие культуры города. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе состоялось первое вручение театральной премии «Азовская чайка». Ее учредили для поощрения ведущих сотрудников Мариупольского драмтеатра. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что награждение актеров проходило в девяти номинациях - «Лучший дебют», «Лучшая роль второго плана», «Актриса (актер) сезона», «Служение», «Состав», «Образ» и «Душа театра».

В мэрии напомнили, что Мариупольский драмтеатр завершил свой 145-й творческий сезон уже в статусе русского драматического театра. Коллектив возобновил свою работу в июне 2022 года, и всего за десять месяцев выпустил 15 новых постановок. Начав практически с нуля - без помещения, реквизита, необходимого оборудования и транспорта, с небольшой труппой, театр завершает сезон уже в качественно иной творческой форме.

- За этот год коллектив внес большой вклад в развитие культуры города. Восхищенные вашим талантом, вам рукоплескали во многих городах России! Спасибо вам за службу, за самоотверженный и нелегкий труд всей вашей многочисленной театральной команде, всем тем, без кого жизнь театра немыслима. Мы гордимся вами! - заявили в администрации.

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