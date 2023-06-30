Дмитрий Чернышенко поручили составить план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» из ДНР

В Правительстве РФ поручили составить план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерству спорта поручили составить план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» из ДНР, а также обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Соответствующе поручения дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания по исполнению поручений по новым регионам РФ.

- В совещании приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, ФАДН и других ведомств, - говорится в сообщении.

Напомним, что команды из ДНР будут участвовать в футбольном турнире «Лига Содружества», который пройдет с августа по ноябрь 2023 года. Соревнования пройдут по трем возрастным категориям — среди взрослых команд, а также юношей 2007-2008 и 2009–2010 годов рождения.

Кроме того, специалисты из Москвы до конца года помогут разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту стадиона «Донбасс Арена» в Донецке.

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