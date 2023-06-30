В Старобешево загорелся автосервис по разбору автомобилей

В тушении пожара были задействованы 2 единицы спецтехники и 10 спасателей. Фото: МЧС ДНР

В поселке городского типа Старобешево на территории предприятия по разбору автомобилей возник пожар. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 29 июня по улице Октябрьская. На предприятии пострадали два человека.

- В результате пожара пострадало двое мужчин 1977 года рождения, от госпитализации отказались, - заявили в ведомстве.

Сейчас специалисты выясняют причину, по которой возникло возгорание. Сообщается также, что в тушении пожара были задействованы 2 единицы спецтехники и 10 человек личного состава МЧС ДНР.

Тем временем в Макеевке сотрудники спасательного ведомства спасли двух детей и пожилую женщину при пожаре. Всего в Республике за прошедшие сутки были ликвидированы 10 пожаров.

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