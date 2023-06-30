В Харцызске водитель авто не справился с управлением и врезался в забор жилого дома

Машина получила серьезные повреждения и пострадали люди. Фото (архив): МВД ДНР

В городе Харцызск по улице Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Машина получила серьезные повреждения и пострадали люди. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В результате ДТП пострадало 2 человека: мужчина 1989 года рождения и женщина 1991 года рождения, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что спасателям пришлось доставать пострадавших из деформированного кузова автомобиля при помощи специального гидравлического инструмента. После этого их передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали участников ДТП в больницу.

Уточняется, что инцидент произошел 30 июня.

- От МЧС ДНР привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава, - сообщили в министерстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке во время грозы дерево упало на маршрутку, есть пострадавший

Всего в машине находились 7 человек (подробнее)