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НовостиОбщество30 июня 2023 6:50

Мариупольский зоопарк готов при необходимости восполнить коллекцию животных в зоопарках Херсонской области

Часть питомцев могут передать коллегам по их просьбе
Ирина ДМИТРИЕВА
Мариупольский зоопарк готов помочь коллегам

Мариупольский зоопарк готов помочь коллегам

Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк готов передать некоторых животных в зоопарки Херсонской области, если в этом возникнет необходимость. Об этом заявил ДАН директор учреждения Савелий Вашура.

Он отметил, что часть питомцев могут передать коллегам по их просьбе, чтобы восполнить недостающие коллекции.

- Если какая-то просьба поступит из Херсонской области на предмет восполнения коллекций какого-либо зоопарка, то безусловно каких-то животных, которых у нас много, мы передадим, - отметил Вашура.

По словам директора зоопарка Мариуполя, уже сейчас учреждение готово направить туда волков, осла и пони.

Напомним, в Мариуполе работает бесплатная выставка экзотических животных «Зоомир». Здесь представлены уникальные виды млекопитающих, птиц, грызунов и рептилий. Сейчас владелец животных Саак Кобюлян ищет для своих подопечных новый просторный зал. А до тех пор уникальную выставку можно будет увидеть в небольшом помещении в одном из многоэтажных домов на проспекте Ленина, 90.

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