Сенатор Наталья Никонорова помогла многодетной матери из Горловки

Сенатор помогла женщине собрать документы и забрать биологический материал для ДНК-теста. Фото: Никонорова/ТГ

Сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова откликнулась на просьбу о помощи многодетной матери из Горловки. Женщина не могла доказать отцовство своего гражданского мужа после его гибели в зоне СВО.

— Татьяна столкнулась с проблемой получения материальной помощи, потому что жила с мужем в гражданском браке. Женщине предоставили необходимую юридическую консультацию, помогли в оформлении документов и произвели забор биологического материала для установления отцовства на безоплатной основе, — отметила Наталья Никонорова.

Сенатор подчеркнула, что отец семьи был мобилизован и погиб в зоне специальной военной операции.

— Глава семейства — отец восьмерых детей — отдал свою жизнь, защищая Родину, и мы не можем оставить его домочадцев наедине с проблемой. Я рада, что все хорошо сложилось и мы смогли семье помочь, — поделилась Никонорова в своем телеграм-канале.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Координатор фонда «Защитники Отечества» помог получить уголь маме погибшего бойца ДНР

Женщине выдали талон на уголь на декабрь 2023 года (подробнее)