Сетка госуслуг в МФЦ и количество отделений центра в регионе постоянно увеличиваются. Фото: МФЦ ЛНР

МФЦ Мариуполя оказывает жителям города 36 госуслуг. Сейчас в городе работают два отделения МФЦ, которые обслуживают также и жителей близлежащих поселков. Среди самых востребованных услуг — получение российского паспорта, оформление ИНН, СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования и других бумаг, а также переоформление пенсии. Об этом сообщили в администрации приморского города.

— Сегодня в Мариуполе работает два отделения многофункционального центра, которые обслуживают и жителей прилегающих поселков. В Володарском и Мангушском районах открыто по одному отделу МФЦ. Услуги в службе оказываются вне зависимости от места регистрации граждан, — отметили в городской администрации.

Напомним, что ранее в МФЦ ДНР появился короткий номер горячей линии. На номер 119 можно позвонить с любого телефона (городского или мобильного) и получить консультацию по вопросам, связанным с работой центров.

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