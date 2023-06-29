Оркестрам новых регионов России передали аппаратуру и инструменты из Новосибирска

Фура с музыкальными инструментами преодолела 3000 километров из Новосибирска в ДНР. Фото: Минкультуры ДНР

22 федеральных и региональных учреждения культуры Новосибирской области передали коллегам из ДНР концертную аппаратуру и музыкальные инструменты. Помощь собрали для оркестров новых регионов России в рамках акции Минкультуры РФ «Новое звучание». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры ДНР.

— Это логичное продолжение акции «Общая сцена», в рамках которой театры передавали учреждениям культуры новых регионов костюмы, реквизит и оборудование. Концертным организациям также требуется помощь для возобновления полноценной деятельности, и мы с удовольствием присоединяемся к важной федеральной инициативе, — отметил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

К сбору помощи присоединились 11 федеральных и 11 региональных учреждений культуры. Они передали более 90 музыкальных инструментов, в том числе редкие предметы авторской ручной работы мастеров середины XIX века.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Федеральные оркестры России направят в новые регионы музыкальные инструменты и оборудование

Минкультуры РФ запустило акцию «Новое звучание» (подробнее)