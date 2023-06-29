Нижегородская область восстановит в Зугрэсе 11 километров дорог

Восстановление дорожной сети ДНР продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Нижегородская область восстановит в подшефном Зугрэсе порядка 11 километров муниципальных дорог. Министр транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин проинспектировал ход ремонт городской сети дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Продолжаю работать в городах Республики, где идет ремонт улично-дорожной сети. В Зугрэсе шеф-регион Нижегородская область ведёт восстановление семи улиц общей протяженностью 11,6 км. На сегодня ремонт уже завершён на четырёх объектах, это порядка 6,6 км. Работы продолжаются с учетом всех нормативных требований и соблюдением графиков, — отметил министр.

Напомним, что в Республике к осени планируют отремонтировать дорогу в обход Мариуполя. Этот участок дороги представляет собой полезный логистический маршрут, так как соединяет Донецк с Азовским побережьем.

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