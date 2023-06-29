СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку за 15 минут

Украинские боевики продолжают наносить удары по Донецку из артиллерии калибром 155 мм (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 16 артиллерийских снарядов калибром 155 мм по Донецку за четверть часа. Под огнем боевиков оказались Кировский, Киевский и Петровский районы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:15 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка с позиций украинских боевиков в Галицыновке. ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Обстрел города возобновился в 18:30. Боевики нанесли еще два удара по Киевскому и Петровскому районам со своих позиций в населенных пунктах Орловка и Ильинка. По городу было выпущено еще десять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что ранее военные эксперты СЦКК ДНР установили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка 28 июня из РСЗО HIMARS с применением ракет М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная).

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