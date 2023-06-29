Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 июня 2023 16:04

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку за 15 минут

Массированные обстрелы города продолжаются
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают наносить удары по Донецку из артиллерии калибром 155 мм (архивное фото)

Украинские боевики продолжают наносить удары по Донецку из артиллерии калибром 155 мм (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 16 артиллерийских снарядов калибром 155 мм по Донецку за четверть часа. Под огнем боевиков оказались Кировский, Киевский и Петровский районы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:15 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка с позиций украинских боевиков в Галицыновке. ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Обстрел города возобновился в 18:30. Боевики нанесли еще два удара по Киевскому и Петровскому районам со своих позиций в населенных пунктах Орловка и Ильинка. По городу было выпущено еще десять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что ранее военные эксперты СЦКК ДНР установили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка 28 июня из РСЗО HIMARS с применением ракет М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: Ранения в Кировском районе Донецка получили пять подростков

Погибли два мирных жителя (подробнее)