В мариупольской многоэтажке работает бесплатная выставка животных «Зоомир»

В Мариуполе действует бесплатная выставка «Зоомир». Фото: Администрация города Мариуполя

Благодаря организатору выставки Сааку Кобюляну любой желающий может покормить питомцев может покормить питомцев и сфотографироваться с ними на память в одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Сейчас Саак в поисках для подопечных нового просторного зала. А пока уникальная выставка экзотических животных находится в небольшом помещении в одной из многоэтажек на проспекте Ленина, 90, - отмечают в мэрии.

Посетить выставку, покормить животных и сфотографироваться на память с питомцами может каждый желающий.

По словам организатора выставки, во время боевых действий он находился вместе со своими животными. Однако многие животные погибли от голода, холода и стресса от постоянных обстрелов.

Напомни, что в Мариуполе будут следить за численностью бродячих животных на улицах. В Ильичевском районе появится центр содержания бездомных животных.

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