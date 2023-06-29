Народный фронт и Народная дружина помогут обустроить отделения Соцфонда в Мариуполе

Благоустройство города продолжается. Фото: ДАН

Представители Народного фронта и Народной дружины помогут благоустроить отделения социального фонда в Мариуполе. В ближайшее время они посетят каждый филиал и определят проблематику. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Народный фронт и представители Народной дружины помогут обеспечить комфортные условия для горожан во время посещения государственных учреждений по оказанию социальных услуг. Об этом договорились сегодня с руководителем регионального исполкома Народного фронта в ДНР, руководителем Народной дружины ДНР Сергеем Самохиным, — отметил градоначальник в телеграм-канале.

Моргун подчеркнул, что ремонт и благоустройство повысят комфорт при посещении филиалов и улучшат внешний вид города.

— Уже в ближайшие дни наши друзья и партнеры посетят практически каждое из отделений по предоставлению госуслуг, определят проблематику и необходимые пути решения. По итогам этой работы составим дальнейший план действий, — подчеркнул мэр.

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