Специалисты энергопоставляющей компании восстанавливают свет в Волновахском районе. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Специалисты «Региональной энергопоставляющей компании» продолжают восстановление в Волновахском районе. В результате боевых действий жители села Новоандреевки еще с весны прошлого года оставались без электроэнергии. По словам начальника Волновахского РЭС Александра Никона, две бригады с середины минувшей недели возвращают свет в населенном пункте.

- Мы уже подняли высокую сторону, подняли провода, установили разъединитель. Эта линия электропередачи очень длинная, несколько десятков километров, от нее уже запитана Валерьяновка, скоро будет и Новоандреевка, - рассказал Александр Никон.

Начальник Волновахского РЭС добавил, что в Валерьяновке работы начали 9 апреля и за два месяца подключили всех жителей села. Специалистам пришлось менять провод на ЛЭП, а также некоторые особо поврежденные опоры.

В поселке Новоандреевка проживает порядка 340 человек, из них 35 детей. Сейчас специалисты стараются вернуть свет людям как можно быстрее.

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