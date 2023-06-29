В ДНР прошли обкатку два новых электропоезда

Поезда начнут курсировать по пригородным маршрутам в ближайшее время. Фото: Минтранс ДНР

На пригородные маршруты Донецкой железной дороги в ближайшее время выйдут два новых электропоезда. Они уже успешно прошли обкатку. Новые поезда рассчитаны на перевозку 480 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— 28 июня успешно прошли обкатку новые электропоезда производства Демиховского машиностроительного завода. Электропоезда будут приписаны к локомотивному депо Ясиноватая. Они оснащены современным устройством КЛУБ (комплексное локомотивное устройство безопасности), которое предназначено для повышения безопасности движения и улучшения условий вождения поездов, — отметили в пресс-службе.

В составе электропоезда — шесть вагонов, оборудованных мягкими креслами.

Напомним, что в результате удара ВСУ по Ясиноватой 28 июня была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала. Образовавшийся пожар успел уничтожить кровлю здания на площади 300 квадратных метров.

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