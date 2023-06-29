Порядка 70 тысяч жителей ДНР проголосовали за обустройство общественных зон

Жители ДНР проголосовали за благоустройство парков в Макеевке, Донецке, Снежном и Новом Свете (архивное фото). Фото: Минстрой ДНР

Порядка 70 тысяч жителей Донецкой Народной Республики приняли участие в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителями голосования стали 33 объекта, четыре из них обустроят в следующем году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— Из 85 общественных территорий победителями стали 33 объекта. Активнее всего жители ДНР голосовали за благоустройство сквера «Строитель» в Донецке, парка «Шахта 9» в Снежном, территории по улице Героев Сталинграда в Макеевке и «Поселкового парка» в пгт. Новый Свет Старобешевского района, — отметили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что участие в голосовании приняли жители практически всех городов региона. Всего более 130 тысяч жителей новых регионов отдали голоса за благоустройство общественных территорий.

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