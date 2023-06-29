ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, за час украинские боевики выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Ясиноватой и Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 13:40 зафиксирован обстрел ВФУ по Куйбышевскому району Донецка было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 13:40 из населенного пункта Ласточкино украинские боевики выпустили семь снарядов из артиллерии по Ясиноватой. В 14:20 под огнем ВФУ оказался населенный пункт Макеевка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в 14:30 по городу Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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