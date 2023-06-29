Отдых у моря организуют в этом году для 750 детей из Амвросиевского района ДНР

Проводится большая работа по оздоровлению детей
Фото: Виталий КАРНАУХ
В Амвросиевском районе ДНР при содействии других регионов России организовали летний отдых для 750 детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава районной администрации Игорь Лызов.
Он отметил, что проводится большая работа по оздоровлению детей. Так, в прошлом году при поддержке Амурской области на побережье Черного и Азовского морей отправились 483 ребенка из Амвросиевского района.
- В этом году у нас запланировано оздоровление 750 детей, - отметил Лызов.
По словам руководителя администрации района, 119 ребят уже побывали на азовском побережье в Ростовской области. Буквально на днях еще 40 детей из села Многополье отправятся на отдых в Ленинградскую область России.
Тем временем двести детей из Донецка отправились на отдых в Геленджик. Помощь в организации их отдыха городу оказал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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