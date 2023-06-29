Более трех десятков общественных территорий обустроят в 20 городах ДНР в 2024 году

Общественные пространства в новых регионах преобразятся. Фото: ТГ/Хуснуллин

Более трех десятков проектов по благоустройству территорий будут реализованы в 20 городах ДНР. Их отобрали по итогам общественного голосования, которое прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили ДАН в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что к запланированным работам приступят уже в следующем году. Помощь в этом окажут регионы-кураторы.

- По итогам голосования 33 общественных территории были признаны победителями. Их реализация запланирована на 2024 год. Помощь в реализации проектов будут оказывать закрепленные за населенными пунктами шеф-регионы, - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что проекты формировались на местах с учетом пожеланий жителей. Кто-то сконцентрировал свое внимание на крупных объектах и выбрал общественные зоны, а кто-то решил заняться обликом дворов.

Изначально в конкурсе участвовали десять городов Республики. Однако позже список расширили вдвое в связи с растущим интересом населения. Поддержку региону оказал Минстрой РФ.

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