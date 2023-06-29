Команды из ДНР поучаствуют в футбольном турнире «Лига Содружества» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Команды из ДНР будут участвовать в футбольном турнире «Лига Содружества», который пройдет с августа по ноябрь 2023 года. Об этом ДАН рассказал исполняющий обязанности министра спорта и туризма Республики Юрий Мартынов.

- В августе–ноябре 2023 года запланировано проведение «Лиги Содружества», в которой примут участие команды Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Соревнования пройдут по трем возрастным категориям — среди взрослых команд, а также юношей 2007-2008 и 2009–2010 годов рождения, - отметил Мартынов.

Он добавил, что в соревнованиях среди взрослых от ДНР примут участие три команды, среди них ФК «Шахтер» (Донецк), ФК «Олимпия» (Мариуполь), ФК «Гвардеец» (Донецк).

Кроме того, в турнире примут участие и команды в возрастной категории U-16 «ДУОР-Шахтер Донбасса» (Донецк), «Бажановец-Авангард» (Макеевка), ДЮСШ № 1 (Харцызск), в U-14 — «Бажановец» (Макеевка), молодежные составы команд «Олимпия» (Мариуполь) и «Гвардеец» (Донецк).

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