Денис Пушилин предположил, что второй этап наступления ВСУ может быть более масштабным

Денис Пушилин заявил, что ВС РФ готовятся к новому наступлению ВСУ Фото: Александр КОЦ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала» предположил, что новый этап наступательных действий украинской армии может стать более масштабным. По его словам, российские войска готовятся к этому удару, так как у противника еще достаточно техники и личного состава.

- Количество техники и те резервы, которые все еще сохраняются у противника, говорят о том, что второй этап может быть более интенсивным и масштабным. Поэтому, конечно, наши подразделения сейчас к этому готовятся. Я бы не стал переоценивать и опасаться каких-то серьезных прорывов или занятия наших территорий, но будет нелегко, - сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что первый этап для украинской стороны стал неудачным, противник потерял много западной техники.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске. По его словам, украинская сторона сделала этот город приспособленным для базирования «солдат удачи».

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