В Докучаевске центральную улицу переименовали в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко

Теперь улица получила название «Улица Александра Владимировича Захарченко». Фото: Администрация города Докучаевска

Улицу в центре Докучаевска переименовали в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что в торжественной церемонии замены таблички с названием улицы приняли участие родители Героя Республики Владимир и Тамара Захарченко.

В мэрии отметили, что Александр Владимирович неуклонно защищал интересы Донбасса, боролся за свободу ДНР. Он был наглядным примером стального донбасского характера, истинным лидером и настоящим патриотом своей страны.

- Теперь улица получила название «Улица Александра Владимировича Захарченко», - заявили в администрации Докучаевска.

Напомним, что в этом году первому Главе ДНР, Герою Республики Александру Захарченко могло бы исполниться 47 лет. В Донецкой Народной Республике чтут память погибшего лидера.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Захарченко для дончан был Батей

Жители ДНР вспоминают о первом Главе Республики (подробнее)