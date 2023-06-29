В ДНР отремонтируют 20 объектов культуры до конца этого года. Фото: Александр Иванов

До конца 2023 года в ДНР отремонтируют 20 объектов культуры, а также восстановят целый ряд сельских клубов. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.

- Украина десятилетиями не уделяла внимания обветшалым объектам культуры. Теперь они в фокусе внимания властей на федеральном и региональном уровне. Всего в этом году предстоят ремонты в 20 учреждениях культуры региона, включая целый ряд сельских клубов, - отметили в администрации.

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и врио Главы ДНР Денис Пушилин побывали в одном из клубов Республики, которое пострадало во время обстрела украинских боевиков. Они отметили, что культурные учреждения должны быть доступны как можно большему количеству жителей, особенно детям.

Напомним, что Денис Пушилин и Сергей Кириенко проверили ход реконструкции Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Сдача объекта и начало его работы намечены на ноябрь 2023 года.

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