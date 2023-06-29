Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении

Денис Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что российские войска улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении. Также он отметил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях существенных изменений пока не произошло.

- Есть достаточно неплохие улучшения позиций российских сил на Краснолиманском направлении, на Авдеевском и Марьинском направлениях без существенных изменений, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске.

Кроме того, 28 июня в Минобороны России рассказали, что ударами оперативно-тактической и армейской авиацией в городе Краматорск Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

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