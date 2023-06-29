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НовостиПолитика29 июня 2023 10:32

Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении

Врио Главы ДНР добавил, что на данный момент на других направлениях существенных изменений нет
Владислав ГУЩИН
Денис Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении

Денис Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что российские войска улучшили свои позиций на Краснолиманском направлении. Также он отметил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях существенных изменений пока не произошло.

- Есть достаточно неплохие улучшения позиций российских сил на Краснолиманском направлении, на Авдеевском и Марьинском направлениях без существенных изменений, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске.

Кроме того, 28 июня в Минобороны России рассказали, что ударами оперативно-тактической и армейской авиацией в городе Краматорск Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

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