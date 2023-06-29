Мэр Шевченко уточнил, когда в Ясиноватой появится МФЦ

Жителям станет намного проще получать государственные и муниципальные услуги благодаря созданию в городе МФЦ. Фото: МВД ДНР

Жители Ясиноватой обратились к мэру с вопросом, когда в городе появится МФЦ. По их словам, в Макеевке и Донецке приходится выстаивать очень большие очереди, и невозможно быстро получить необходимую справку. Гражданам приходиться ездить за необходимыми документами по несколько раз.

Глава администрации Дмитрий Шевченко ответил про имеющиеся у властей на этот счет планы.

- В администрации города Ясиноватая действительно есть планы по строительству двух новых Многофункциональных центров у нас в городе. Один МФЦ мы планируем открыть в железнодорожной части города по улице Орджоникидзе, а второй МФЦ - по улице Ленинградской в машиностроительной части города, - рассказал он.

Мэр отметил, что от планов городские власти уже перешли непосредственно к действиям. Благодаря Челябинской области определились с источниками финансирования, выбрали подрядчика и уже приступили к ремонтным работам на этих двух объектах.

- Я очень верю, что в этому году мы эти объекты закончим, и все услуги, которые можно получить в МФЦ, будем получать здесь, в городе Ясиноватая, без выезда в другие города, - заявил Шевченко.

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