Издательство «Вече» подарило серию исторических книг о СВО библиотеке имени Крупской. Фото: Министерство культуры ДНР

Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Крупской подарили серию исторических книг о специальной военной операции. Это первый в России литературный проект, созданный совместно федеральным издательством «Вече» и ведущими российскими военными корреспондентами, писателями и литераторами. Об этом сообщает министерство культуры ДНР.

- Серия включает семь сборников и два литературно-художественных журнала. Книги рассказывают о буднях и героях специальной военной операции и выпускаются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - отмечают в ведомстве.

Наполним, что московские строители завершили ремонт поврежденного ВСУ здания библиотеки имени Крупской в Донецке. Специалисты отремонтировали поврежденные участки фасада и крови, заменили окна.

Кроме того, ранее библиотека имени Крупской начала сотрудничество с президентской библиотекой имени Ельцина. Подписание соглашения позволит учреждениям проводить совместные конференции, обмениваться опытом и сотрудничать в других аспектах.

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