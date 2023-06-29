Российские военные не дают ВСУ продвинуться вперед под Горловкой

По скоплению живой силы и техники противника работает российская артиллерия. Фото: УНМ ДНР

Российские военные не дают украинским подразделениям продвинуться вперед под Горловкой. Противника останавливают при помощи артиллерии. Об этом сообщил ТАСС пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кравец.

Он заявил, что украинская армия несет большие потери, и двигаться вперед вариантов нет.

- Слишком плотно работает по нам артиллерия. 4-я и 6-я рота там и остались, наша держится за счет доукомплектаций, - заявил он.

По словам пленного, его подразделение выполняло боевые задачи на самых сложных участках фронта, включая Артемовскую агломерацию. После их перебросили поближе к Дзержинску под Горловку. Там Кравец вместе со своими сослуживцами и попал в плен.

- Наш командир с позывным Сармат поднял нас около 5:00 и приказал выдвигаться на позиции, где полегли 4-я и 6-я рота. Угрожал расстрелять в случае отказа. Когда вышли на позиции, по нам начался ураганный артиллерийский, минометный обстрел. Мы пытались выйти на командование, спросить, что нам делать. Прятаться было негде, нас выкашивали одного за другим. По рации никто не отвечал, нас там просто бросили. В итоге сдались в плен, - рассказал украинский боец.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Первомайском

Девятая бригада использовала для этого дрон-камикадзе [видео] (подробнее)