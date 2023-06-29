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НовостиОбщество29 июня 2023 9:20

Украинским танкистам предъявили обвинения в обстрелах админзданий и жилых домов Мариуполя

Экипаж машины полностью признал свою вину
Владислав ГУЩИН
Экипажу украинского танка предъявлено обвинение в обстрелах административных зданий и жилых домов Мариуполя

Экипажу украинского танка предъявлено обвинение в обстрелах административных зданий и жилых домов Мариуполя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экипажу украинского танка предъявлено обвинение в обстрелах административных зданий и жилых домов Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам совещания, проведенного руководителем ведомства Александром Бастрыкиным в Донецке.

- В ходе расследования уголовного дела в отношении задержанных боевиков ВФУ установлено, что в марте 2022 года экипаж танка Т-80БВ в составе командира Коваля, наводчика Чумака и механика водителя Федоровича совершал обстрелы административных зданий и многоквартирных жилых домов в Мариуполе. Размер ущерба превысил 822 млн рублей. Фигурантам предъявлены обвинения, они дали признательные показания, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что с начала специальной военной операции Следственный комитет РФ установил личности более 200 человек, которые были признаны пропавшими без вести или погибшими в Донбассе.

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