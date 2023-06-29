В ДНР начаты выплаты материальной помощи за июнь 2023 года

С 29 июня 2023 года в ДНР начались выплаты материальной помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 июня 2023 года в ДНР начались выплаты материальной помощи, которые продлятся по 19 июля включительно. Выплата производится в отделениях ГУП ДНР «Почта Донбасса» и через ПАО «Промсвязьбанк». Об этом Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

- Напоминаем, что размер помощи составляет для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 3 000 рублей на семью заявителя и назначается 1 раз в 6 месяцев. Также для лиц, эвакуированных на территорию ДНР – 10 000 рублей на каждого прибывшего гражданина, в том числе несовершеннолетнего, и назначается единоразово, если обращение за ней поступило в течение трех месяцев со дня эвакуации, - отмечают в ведомстве.

Чтобы получить необходимую финансовую помощь, необходимо обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации получателя или по месту фактического пребывания эвакуированного лица.

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