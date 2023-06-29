В Мариуполь с гуманитарной миссией прибыл председатель Синодального отдела по благотворительности

Архиерей посмотрел, как живут волонтеры, ознакомился с объектами и встретился с людьми, которым ремонтируют дома. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что епископ побывал в местном церковном медико-социальном центре. Здесь, на базе мобильного госпиталя, всем нуждающимся оказывают первичную медицинскую и адресную социальную помощь. В центре имеются своя прачечная, а также душевая и обогрев.

- За это время в центр поступило 11 045 обращений, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что в ходе рабочей поездки епископ Пантелеимон пообщался с бригадой волонтеров-ремонтников. Их выезды организует Синодальный отдел по благотворительности. Церковный служитель посмотрел, как живут волонтеры, и ознакомился с объектами, которые они ремонтируют в городе.

Отметим, что с начала марта в Мариуполь съездили 17 смен добровольцев-строителей, всего 208 человек. За это время они отремонтировали 67 домов.

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