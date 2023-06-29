СКР установил личности более 200 человек погибших и пропавших без вести в Донбассе

СКР продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности ВСУ за их преступления в Донбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала специальной военной операции Следственный комитет РФ установил личности более 200 человек, которые были признаны пропавшими без вести или погибшими в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СК по итогам совещания в Донецке, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

- Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований, установлены личности более 200 человек, - отмечают в ведомстве.

Александр Бастрыкин добавил, что важно продолжать работу в новых регионах по привлечению к уголовной ответственности украинских боевиков за их преступления против мирных жителей. На совещании руководители следственных управлений новых регионов главе СК доложили о ходе расследований уголовных дел в отношении ВСУ, в том числе о преступлениях прошлых лет.

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