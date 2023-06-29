Специалисты из Челябинской области восстановили стоматологическую поликлинику в Волновахе

Специалисты восстановили стоматологическую поликлинику в Волновахе. Фото: Правительство Челябинской области

Строители из Челябинской области восстановили стоматологическую поликлинику в Волновахе. Сейчас специалисты завершили работы на 95%. Об этом сообщает Правительство Челябинской области.

- Специалисты восстановили кладку стен, провели монтаж кровли и чердачного перекрытия, штукатурку стен и монтаж перегородок в здании. Выполнили работы по проектированию и монтажу современной системы вентиляции, которая ранее отсутствовала, - отмечают в ведомстве.

Во время выполнения восстановительных работ медицинский персонал не прекращал обслуживать местных жителей. Благодаря региону-шефу качество медицинских услуг в Волновахе значительно улучшится.

Напомним, что специалисты из Липецкой области к началу нового учебного года восстановят школу в селе Малоянисоль ДНР. Сейчас строители региона-шефа планирует заменить двускатную шиферную крышу на профнастил.

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