Спрос на льготные кредиты в новых регионах РФ составит 2 миллиарда рублей

В новых регионах России спрос на льготные кредиты составит 2 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба ПСБ

Спрос на льготные кредиты в ДНР и в других новых регионах России может достигнуть порядка 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Промсвязьбанка.

- Всего ПСБ оценивает спрос предпринимателей новых регионов России в объеме около 2 млрд рублей кредитов по льготным ставкам, - отметили в пресс-службе.

В ПСБ добавили, что на сегодняшний день уже подписаны три соглашения на выдачу кредитов для предпринимателей присоединенных территорий на сумму более 90 миллионов рублей. Они оформлены в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в ДНР.

Напомним, что Промсвязьбанк уже установил около 600 банкоматов в 30 населенных пунктах в Донецкой Народной Республики. За месяц в регионе появилось более 70 новых устройств. Более 150 устройств расположено в местах с круглосуточным доступом.

Кроме того, что жителям ДНР стали доступны кредитные карты от Промсвязьбанка. Финансовая организация запустила в регионе выдачу кредитных карт «100+» с беспроцентным периодом до 101 дня. Выпуск и обслуживание карты будут бесплатными.

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