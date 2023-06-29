Экзотических животных покажут на бесплатной выставке «Зоомир» в Мариуполе

В Мариуполе действует бесплатная выставка «Зоомир». Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе работает бесплатная выставка экзотических животных «Зоомир». Об этом сообщили в администрации города.

В Мариуполе действует бесплатная выставка «Зоомир». Фото: Администрация города Мариуполя

Там уточнили, что организатором выставки выступает коллекционер и владелец редких видов млекопитающих, птиц, грызунов и рептилий Саак Кобюлян. Все время с начала боевых действий в Мариуполе он провел рядом с питомцами.

В Мариуполе действует бесплатная выставка «Зоомир». Фото: Администрация города Мариуполя

- Конечно, без потерь не обошлось. Многие особи погибли от голода, холода и стресса от постоянных обстрелов, - вспоминает их владелец.

Сейчас Саак ищет для своих подопечных новый просторный зал. А до тех пор уникальную выставку экзотических животных можно будет увидеть в небольшом помещении в одном из многоэтажных домов на проспекте Ленина, 90.

В Мариуполе действует бесплатная выставка «Зоомир». Фото: Администрация города Мариуполя

- Прийти сюда, покормить животных и сфотографироваться на память с животными может каждый желающий, - говорят в городской администрации.

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