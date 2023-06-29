По проспекту Семашко в Кировском районе Донецка проводится текущий ремонт дорог

В Донецке продолжаются дорожные ремонтные работы. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжаются дорожные ремонтные работы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что работники «Дорожного ремонтно-строительного управления» каждый день выполняют ручную и механизированную уборку автодорог, косят сорняки и карантинные травы, проводят текущий ремонт дорог и ведут отсыпку улиц частного сектора.

Сейчас работы по укладке нового асфальта ведутся в нескольких местах.

- В Кировском районе продолжается работа по асфальтированию проспекта Семашко. Текущий ремонт идет и по улице Челюскинцев в Киевском районе города, - проинформировал мэр.

Градоначальник напомнил водителям и пешеходам, что в местах проведения дорожных работ необходимо быть крайне внимательными и соблюдать осторожность.

Напомним, ранее сообщалось, что коммунальщики ведут работы по ремонту дорог Петровского района. Проводится отсыпка выбоин твердыми материалами с последующей их укаткой. После стабилизации ситуации все основные автодороги в районе будут отремонтированы с применением асфальтобетона.

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