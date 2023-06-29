В Ясиноватой из-за ракетного удара ВСУ повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала

Возникший пожар успел уничтожить кровлю здания на площади 300 квадратных метров. Фото: МЧС ДНР

Инфраструктура железнодорожного вокзала была повреждена обстрелом ВСУ в Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что днем 28 июня город подвергся ракетному удару со стороны украинских войск. Со стороны населенного пункта Ласточкино по Ясиноватой были выпущены 4 ракеты из РСЗО.

В результате обстрела по улице Орджоникидзе ранение получила мирная жительница города - женщина 1991 года рождения.

Ракетным ударом противника был также нанесен серьезный ущерб инфраструктуре ясиноватского железнодорожного вокзала, где прямое попадание снаряда привело к возгоранию пригородного зала. Как уточнили позже в МЧС ДНР, пожар успел уничтожить кровлю здания на площади 300 квадратных метров. Ликвидировать возгорание прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС удалось лишь спустя 3,5 часа.

Сообщается также, что в результате обстрела ВСУ в Ясиноватой получили повреждения один частный и три многоквартирных жилых дома.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрелами ВСУ повреждены несколько многоквартирных домов в Донецке

Все пострадавшие объекты расположены по улице Петровского (подробнее)