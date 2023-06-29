Обстрелами ВСУ повреждены несколько многоквартирных домов в Донецке

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

В Донецке в результате обстрелов ВСУ 28 июня были повреждены несколько многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что все пострадавшие объекты расположены по улице Петровского.

- Повреждено несколько многоквартирных домов по улице Петровского, - проинформировал градоначальник.

Мэр также отметил, что за прошедший день территория города 16 раз подверглась вражеским обстрелам. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов украинские войска выпустили 84 натовских снаряда и 13 ракет из РСЗО. Массированные удары привели к жертвам среди мирного населения.

- В результате обстрелов по улице Петровского погиб мужчина 1976 года рождения, персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются, - заявил мэр.

Сообщается также, что ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 5 детей - девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 годов рождения, парень-подросток 2006 года рождения, женщина 1994 и мужчина 1969 годов рождения.

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