Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили 114 бригаду на авдеевском направлении

Денис Пушилин и Сергей Кириенко осмотрели технические разработки подразделения. Фото: скриншот из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко посетили 114 бригаду бойцов на авдеевском направлении.

— Командир Илья Малой рассказал, как обстоят дела – обстановка внушает оптимизм. Также посмотрели технические разработки подразделения – есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте! — отметил Пушилин.

Ранее врио Главы Республики проверил боевую готовность военнослужащих на линии соприкосновения. Денис Пушилин подчеркнул, что на отдельных участках линии соприкосновения продолжается позиционное противостояние, на других — продвижение российских бойцов вперед. Командир 114 бригады Илья Малый доложил о контролируемой обстановке на авдеевском направлении.

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