Денис Пушилин заявил, что ДНР вновь подверглась варварским обстрелам ВСУ

Повреждены жилые дома и автомобили. Фото: ДНР Онлайн

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что регион сегодня вновь подвергся варварскому обстрелу со стороны ВСУ. Боевики убили двух мирных жителей в Кировском районе. Восемь человек, включая пятерых детей, получили ранения. Об этом Денис Пушили написал в своем телеграм-канале.

— Под огнем оказались Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая, Макеевка и Горловка. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. По предварительным данным в Кировском районе Донецка огнем ВФУ убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей, — отметил глава Республики.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

— Также зафиксированы повреждения семи жилых домостроений и двух объектов – железнодорожного вокзала в Ясиноватой и школы в Петровском районе Донецка, — добавил врио Главы.

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