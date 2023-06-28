«Пушкинская карта» начнет работу в ДНР в 2024 году

Проекты, доступные по Пушкинской карте, появятся на сайте Культура.РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект «Пушкинская карта» начнет работу в Донецкой Народной Республике в 2024 году. Карту, с помощью которой можно бесплатно посещать театры, выставки, кино и концерты, может оформить молодежь с 14 до 22 лет. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого отделения «Единой России».

— В следующем году Донецкая Народная Республика будет подключена к Пушкинской карте. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Сейчас к проекту присоединились сотни организаций — как государственные, так и частные театры, и музеи. Деньги на счет карты перечисляет государство, — отметили в пресс-службе.

С 1 января 2022 года номинал карты составляет пять тысяч рублей. Проект для популяризации культуры был разработан Минцифры и Минкультры по инициативе президента России.

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