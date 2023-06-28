Врачи НМИЦ Минздрава России оценили работу офтальмологических служб в ДНР и ЛНР

Рекомендации медиков НМИЦ помогут улучшить качество медпомощи в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медики НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России оценили качество работы офтальмологических служб в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Врачи провели сложные операции на глазах с коллегами из новых регионов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

— Совместно с местными коллегами провели высокотехнологичные операции по коррекции офтальмологических патологий: отслойке сетчатки, внутриглазных кровоизлияний, удалению инородных тел и другое. Специалисты оценили работу офтальмологических служб регионов, их ресурсы, возможности, проблемы и возможные пути их решения, — отметила старший научный сотрудник НМИЦ Наталия Лепарская.

В пресс-службе Минздрава отметили, что в ближайшее время в новые регионы России прибудет очередная бригада врачей.

Напомним, что ранее специалисты НМИЦ им. Бехтерева начали разрабатывать предложения по улучшению в ДНР психиатрической помощи.

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