Первые 24 выпускника центра профессионально-технического образования в Мариуполе получили аттестаты

Знания выпускников нужны для восстановления и благоустройства Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун совместно с директором «РосКапСтрой» Юлией Максимовой вручили первые 24 аттестата выпускникам Мариупольского центра профессионально-технического образования.

— Молодые специалисты чувствуют время. Они верят в родной город и его потенциал. Это видно по каждой из представленных сегодня работ. Вне всяких сомнений Мариуполь обязательно станет благоустроенным, экономически развитым промышленным и туристический городом. Жемчужиной Приазовья с современной и комфортной инфраструктурой. Тем городом, каким сегодня его уже представляет наше будущее поколение, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что почетные грамоты за отличную учебу, успехи в овладении профессиональными знаниями и навыками, а также за активное участие в жизни группы и колледжа вручили лучшим выпускникам центра.

Напомним, что ранее ранее первый выпуск студентов прошел в Донецком институте Государственной противопожарной службы МЧС России. Лейтенантские погоны надели 32 новоиспеченных офицера.

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