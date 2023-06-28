СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО

Боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:30 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в Максимильяновке. ВСУ выпустили по району три ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что около 17:50 боевики обстреляли Кировский район из артиллерии, выпустив пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ в Галициновке.

Напомним, что ранее в результате обстрела ВСУ в Ясиноватой ранена женщина. Вооруженные формирования Украины выпустили по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня со своих позиций в Ласточкино.

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