Специалисты из Липецкой области восстанавливают школу в Володарском районе ДНР

Липчане восстановят школу в Володарском районе. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Липецкой области к началу нового учебного года восстановят школу в селе Малоянисоль ДНР. Сейчас строители региона-шефа планирует заменить двускатную шиферную крышу на профнастил. Об этом сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

- В здании обучается более 160 учеников. Там же проходят занятия знаменитой малоянисольской школы вольной борьбы, 25 воспитанников которой стали мастерами спорта, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Амурской области к августу отремонтирует дошкольное учреждение в Амвросиевском районе ДНР. Регион-шеф уже выполнил 20% работ в детском саду №4 «Теремок». На данный момент мастера демонтируют радиаторы отопления в спальнях садика, проводят демонтаж дверей и лудок, ремонтируют стены, облицовывают плиткой санузлы и меняют кровлю.

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