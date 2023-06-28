МИД России планирует открыть представительство в ДНР

МИД России запланировал открыть представительства в ДНР и ЛНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России планирует открыть свои представительства в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом следует из проекта документа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что министерство планирует внести изменения в перечень представительств МИД в РФ, добавив в него представительства в Донецке и Луганске.

- Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: представительство МИД России в Донецке - Донецкая Народная Республика. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: представительство МИД России в Луганске - Луганская Народная Республика, - говорится в документе за подписью главы российского МИД Сергея Лаврова.

Напомним, что Правительство России выделило более 916 миллионов рублей для ДНР на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. По закону, отдельным льготным категориям граждан будет предоставлена компенсация до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

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