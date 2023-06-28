В Ясиноватой на остановках общественного транспорта сделают укрепления на случай артобстрелов ВСУ

Прифронтовой город находится всего в нескольких километрах от передовой, поэтому регулярно подвергается артиллерийским обстрелам ВСУ. Фото: ДАН

В прифронтовом городе Ясиноватая в ДНР для защиты людей от обстрелов со стороны украинской армии на остановках общественного транспорта сделают укрепления. Об этом сообщил ДАН мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что люди смогут спрятаться от опасности за бетонными заграждениями.

- Для конечной остановки автобусного маршрута № 34 (Ясиноватая-Макеевка), которая называется «Шлакоблочная», мы сделаем бетонное заграждение, чтобы люди могли спрятаться во время обстрелов. Также возле магазина «Сказка», откуда скоро возможно пойдет маршрутный автобус № 106 (Ясиноватая-Донецк), построим еще одну бетонную остановку для безопасности пассажиров, - заявил градоначальник.

По словам Шевченко, к работам по установке заграждений приступят уже на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что ясиноватское предприятие получило лицензию на запуск автобусного маршрута с Донецком. Коммунальное предприятие «Экос» получило лицензию на перевозку пассажиров.

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