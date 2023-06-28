Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа планируют создать в тыловых районах ДНР

Согласно программе социально-экономического развития в ДНР будут созданы 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Фото: ДАН

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа планируют создать в ДНР. Они появятся в тыловых районах Республики. Об этом сообщил ДАН исполняющий обязанности министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики Юрий Мартынов.

- На территории ДНР планируется создать 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в том числе в тыловых населенных пунктах: городе Енакиево, городе Новоазовск, поселке городского типа Старобешево, городе Шахтерск, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа будут включать в себя футбольное поле с круговыми и линейными беговыми дорожками, универсальную площадку, площадку для воркаута, волейбольную площадку и яму для прыжков в длину.

Напомним, ранее сообщалось, что до 2025 года в ДНР оборудуют 20 спортивных площадок. В этом Республике помогут другие регионы России.

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