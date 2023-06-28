В Петровском районе Донецка повреждена школа при обстреле украинскими войсками

Последствия обстрела Петровского района, школа № 114. Фото: ТГ/Кулемзин
В результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена школа в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела Петровского района повреждено остекление школы № 114, - проинформировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка вследствие обстрела со стороны украинских боевиков была ранена мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
- По состоянию на 10:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городе Донецке (Петровский район). По улице Стаханова, 6 «в» ранена женщина 1955 года рождения, - отметили в ведомстве.
В СЦКК добавили, что зафиксировали повреждения в здании школы № 114 и в многоквартирном жилом доме по улице Стаханова, 6 «в», где была ранена женщина.
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